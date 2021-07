Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura, Salins-les-Bains Rencontre & dedicace – Lou Péquignot Prïnce Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains Dédicace Billy FUMEY Le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry est l’ouvrage le plus traduit au monde.

Alors, pourquoi pas dans une langue régionale ?

En passionné des patois comtois, Billy FUMEY relève le défi !

lematachin@sfr.fr +33 3 63 40 94 44 https://librairie-le-matachin.eu/rencontres/

