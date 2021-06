Bitche Bitche 57230, Bitche RENCONTRE DÉDICACE Bitche Bitche Catégories d’évènement: 57230

Bitche

RENCONTRE DÉDICACE Bitche, 19 juin 2021-19 juin 2021, Bitche. RENCONTRE DÉDICACE 2021-06-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-06-17 Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin

Bitche 57230 Avec Laurine Roux, lauréate du jury de secteur du prix Le livre à Metz – Marguerite Puhl-Demange, dans le cadre du Festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme. Née en 1978, Laurine Roux vit dans les Hautes-Alpes où elle est professeur de lettres modernes. « Le Sanctuaire », Le Sonneur (Prix de l’Imaginaire 2021) : c’est l’histoire d’un monde dans lequel les oiseaux, porteurs d’un virus, déciment l’humanité. Pour échapper à la pandémie, une famille se réfugie en pleine montagne, dans un espace où elle extermine les oiseaux. D’abord cocon protecteur, ce sanctuaire finit par devenir une prison. Un roman qui vogue entre combat pour la survie, amour paternel tyrannique et soif de liberté. En partenariat avec le Département de la Moselle. Avec Laurine Roux, lauréate du jury de secteur du prix Le livre à Metz – Marguerite Puhl-Demange, dans le cadre du Festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme. Née en 1978, Laurine Roux vit dans les Hautes-Alpes où elle est professeur de lettres modernes. « Le Sanctuaire », Le Sonneur (Prix de l’Imaginaire 2021) : c’est l’histoire d’un monde dans lequel les oiseaux, porteurs d’un virus, déciment l’humanité. Pour échapper à la pandémie, une famille se réfugie en pleine montagne, dans un espace où elle extermine les oiseaux. D’abord cocon protecteur, ce sanctuaire finit par devenir une prison. Un roman qui vogue entre combat pour la survie, amour paternel tyrannique et soif de liberté. En partenariat avec le Département de la Moselle.

RENCONTRE DÉDICACE Bitche Bitche Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Voir la suite des événements ici

Détails Catégories d’évènement: 57230, Bitche Étiquettes évènement : Autres Lieu Bitche Adresse Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin Ville Bitche lieuville 49.05474#7.43021