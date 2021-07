Rencontre-Dédicace avec Philippe Rupert Saint-Quentin, 31 juillet 2021, Saint-Quentin.

Rencontre-Dédicace avec Philippe Rupert 2021-07-31 14:00:00 – 2021-07-31 17:30:00

Saint-Quentin Aisne

0 0 Rencontre-Dédicace à la médiathèque Guy de Maupassant à Saint-Quentin dans le cadre de la Biennale des Arts, avec Philippe Rupert, passeur d’émotions.

Voyagez au fil des pages, au fil des livres…

De la Bretagne à New York en passant par le Maroc, la Crète et Santorin.

Plus de 1500 photos, plus de 200 recettes ramenées de chaque pays !

https://www.facebook.com/philippe.rubert

Site internet : www.rubert.online.fr

A chaque destination… sa page !

Collection » Voyages & Gastronomie »

– » La Crète et Santorin »

– » Couleurs Maroc »

– » New York »

– » Bretagne, terre marine »

http://www.rubert.online.fr/

P. Rupert

