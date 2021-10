Libourne Librairie ACACIA Gironde, Libourne Rencontre, découverte & maquette Librairie ACACIA Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Rencontre, découverte & maquette Librairie ACACIA, 15 octobre 2021, Libourne. Rencontre, découverte & maquette

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à Librairie ACACIA

Venez aux portes ouvertes de l’agence d’architecture Natacha Jolivet & participez à une initiation aux maquettes.

Gratuit. Entrée libre.

Journées nationales de l’architecture Librairie ACACIA 49 rue Montesquieu, 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T12:30:00;2021-10-15T14:30:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Librairie ACACIA Adresse 49 rue Montesquieu, 33500 Libourne Ville Libourne lieuville Librairie ACACIA Libourne