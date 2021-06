(rencontre-débat) QUELS FONCTIONNEMENTS DÉMOCRATIQUES dans une perspective de reconquête et d’élargissement de la SÉCURITÉ SOCIALE ? Bourse du travail, 28 juin 2021-28 juin 2021, Saint-Étienne.

(rencontre-débat) QUELS FONCTIONNEMENTS DÉMOCRATIQUES dans une perspective de reconquête et d’élargissement de la SÉCURITÉ SOCIALE ?

Bourse du travail, le lundi 28 juin à 18:30

De la part de [**[https://pjc42.fr/](https://pjc42.fr/)**](https://pjc42.fr/) (_**Présentiel souhaité**__, salle 102 Bourse du travail,_ _**mais, pour les empêché.e.s, l’adresse Zoom de l’événement y sera communiquée prochainement**_)… Après une 1ère séance _(visio)_ sur l’extension des champs de la Sécu de demain, et la 2ème _(visio)_ sur les financements possibles au-delà des cotisations sociales, ne manquez pas la **troisième rencontre-débat** _** »en présentiel »**_ concernant : ### **QUELS FONCTIONNEMENTS DÉMOCRATIQUES dans une perspective de reconquête et d’élargissement de la SÉCURITÉ SOCIALE ?** **Au programme** : Trois temps de présentation et deux temps de questions et d’échanges suite aux points 2 et 3 : * Quelle gestion des caisses de Sécu dans une perspective de reconquête (_point de vue de la CGT_) * Pour une démocratisation du soin, de l’hôpital public aux « centres de santé communautaire » (_réflexions et expérimentations à partir du « Village 2 santé », par Fanny Vincent_) * Quelle organisation démocratique envisagée dans la perspective de « Sécurité Sociale de l’Alimentation » (_Dominque Paturel et Mathieu Dalmais, membres du collectif national pour la Sécurité Sociale de l’Alimentation_) NB : – **Fanny Vincent** : Maîtresse de conférences en science politique à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne, spécialiste des politiques de santé publique – **Dominique Paturel** : Chercheuse à l’INRAE de Monpellier, membre du Conseil Scientifique de la Chaire Unesco « Alimentations du Monde », et co-fondatrice du collectif « Démocratie Alimentaire » – **Mathieu Dalmais** : Membre du groupe thématique « Agricultures et souveraineté alimentaire » d’Ingénieur·es Sans Frontières (ISF AgriSTA)

gratuit

Quels contrôles démocratiques pour réussir la Sécurité sociale élargie de demain ?

Bourse du travail 10 cours Victor Hugo, 42000 ST ETIENNE Saint-Étienne Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-28T18:30:00 2021-06-28T20:30:00