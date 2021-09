Allonnes Allonnes Allonnes, Sarthe RENCONTRE-DÉBAT MÉDIATHÈQUE LOUISE MICHEL Allonnes Allonnes Catégories d’évènement: Allonnes

Sarthe

RENCONTRE-DÉBAT MÉDIATHÈQUE LOUISE MICHEL Allonnes, 1 octobre 2021, Allonnes. RENCONTRE-DÉBAT MÉDIATHÈQUE LOUISE MICHEL 2021-10-01 – 2021-10-01

"Djebel Amour", documentaire théâtralisé par Roger Leroy suivi d'une rencontre-débat autour du livre "Quand il neigeait sur le djebel Amour" (guerre d'Algérie) de René Knégévitch. En présence de l'auteur et de Michel Oniak, président départemental de l'Arac.

