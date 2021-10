Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Rencontre “De la bulle à l’écran” Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Vendredi 3 décembre 20h

Conférence « De la bulle à l’écran » par Boris Henry Vendredi 3 décembre 20h Durée 1h30, 15 ans Cinéma et BD ont plusieurs points communs, dont celui de marier texte et image. Si leur rencontre logique s’est produite assez tôt, elle s’est particulièrement développée ces dernières années. Boris Henry est chroniqueur pour de nombreuses revues spécialisées en bandes dessinées, mais aussi chargé de cours en Histoire du cinéma, formateur et intervenant pédagogique. Evénement en partenariat avec la Bibliothèque de la Nièvre

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T21:30:00

