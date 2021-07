Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Landes, Montfort-en-Chalosse Rencontre avec un tapissier d’ameublement Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Catégories d’évènement: Landes

Rencontre avec un tapissier d'ameublement 2021-07-08 15:30:00 – 2021-07-08 17:00:00

Jean-Noël est artisan d'art en tapisserie d'ameublement. Son atelier et show-room, dans la rue principale de la Bastide de Montfort-en-Chalosse, vous permet de découvrir son travail. A l'occasion de cette visite commentée, vous pourrez comprendre les différentes étapes de la construction d'un fauteuil : du choix du tissus à la mise en garniture, Jean-Noël vous dévoile ses secrets…

