Rencontre avec Ulli Lust et Kai Pfeiffer – bande dessinée Goethe-Institut Paris, 18 octobre 2021, Paris.

Rencontre avec Ulli Lust et Kai Pfeiffer – bande dessinée

Goethe-Institut Paris, le lundi 18 octobre à 19:00

Visionnage du film “Urwald”/”Forêt primaire” (Square Artiste – Carte blanche, Arte, 2019), suivi d‘un débat avec les deux artistes. Modération: Volker Zimmermann Le film **”Urwald”** tourné par les deux artistes en 2019 s’inscrit dans leurs projets de BD documentaire. Pour Ulli Lust, il prolonge ses recherches sur les formes de vie dans la protohistoire, qui feront l’objet d’un essai en bande dessinée. Kai Pfeiffer y explore la représentation cinématographique des multiples textures de la forêt, leur analogie avec ses « dessins moléculaires », les états de la matière comme élément dramatique en bande dessinée, qui trouvent leur pendant dans les textures acoustiques de la musique du film. **Ulli Lust** commence sa carrière comme illustratrice de livres pour enfants puis s’installe à Berlin en 1995, où elle a fait des études artistiques à la Kunsthochschule. Ensuite, elle se lance dans la bande dessinée pour adultes et réalise des illustrations pour de nombreux journaux ou magazines. Elle dessine actuellement un essai en bande dessinée sur l’art à l’époque glaciaire. **Kai Pfeiffer** est un artiste de bande dessinée qui se promène entre la fiction, l’abstraction et le reportage, il fait des livres et des installations. Il dirige la publication de diverses anthologies, travaille comme curateur, traducteur et professeur aux Beaux-Arts (actuellement à Hannovre). En 2018, il tourne et réalise pour Arte le film « Urwald » avec Ulli Lust et participe notamment à l’élaboration de la musique et du son. **Volker Zimmermann** a étudié l’histoire, le cinéma, la philosophie et la littérature en Allemagne et aux États-Unis. Il s’installe à Paris en 2004 et travaille pour différentes maisons d’édition et institutions culturelles avant de se mettre à son compte en tant que traducteur en 2012. Depuis 2020, il enseigne l’allemand dans l’éducation nationale.

Entrée libre, réservation conseillée

Promenade en forêt primaire – film et discussion

Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-18T19:00:00 2021-10-18T21:00:00