Toulouse

Rencontre avec Pierre Petremann

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le jeudi 9 septembre à 18:30

Premier ouvrage consacré à ce résistant toulousain de la première heure dont la vie fut doublement portée par son engagement dans l’enseignement et dans le combat pour la liberté. Citoyen engagé dans le syndicalisme enseignant ainsi que dans le mouvement socialiste, dans la droite ligne de Jaurès, il prit part à tous les combats sociaux et politiques de l’avant-guerre. Désemparé par la défaite, refusant l’armistice et la fin de la République, il s’engage en résistance au sein du Comité d’Action Socialiste et du réseau Brutus. Désigné par le Comité départemental de libération de la Haute-Garonne pour être le maire provisoire de Toulouse à la Libération, l’occupant ne lui en laissera pas le temps. Il est arrêté à son domicile en février 1944 et déporté à Auschwitz où il disparaît sans que son corps ne soit jamais retrouvé.

Auteur de "Raymond Naves, un humaniste en résistance", éd. Loubatières

