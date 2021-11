Arles L'École nationale supérieure de la photographie (ENSP) Arles, Bouches-du-Rhône Rencontre avec Pierre-Olivier Arnaud L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) Arles Catégories d’évènement: Arles

L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), le mardi 30 novembre à 18:00

Plutôt que photographe, Pierre-Olivier Arnaud se décrit comme un artiste qui réfléchit par le moyen de la photographie. Ses œuvres questionnent inlassablement la nature de l’image, ses modes de production, de diffusion et de consommation à l’époque contemporaine. Les photographies qu’il propose sur des supports variés, mais le plus souvent modestes (posters, journaux), se présentent à rebours de tout effet spectaculaire et prolongent une reflexion sur la perte de l’aura de l’oeuvre reproductible. Prélevées dans l’espace urbain ou publicitaire, ces images d’images sont sujettes à de multiples manipulations autant qu’à la perspective de leur propre disparition.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoire.

Pierre-Olivier Arnaud présentera à l’ENSP son travail d’artiste. L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) 30 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône

2021-11-30T18:00:00 2021-11-30T19:30:00

