La classe défense du collège Rosa Parks et la mairie de Pouillon vous invitent à venir écouter le témoignage de Mme Kolinka, rescapée des camps d'Auschwitz-Birkenau.

Séance publique avec réservation obligatoire auprès de la mairie.

Séance publique avec réservation obligatoire auprès de la mairie. +33 5 58 98 21 62 La classe défense du collège Rosa Parks et la mairie de Pouillon vous invitent à venir écouter le témoignage de Mme Kolinka, rescapée des camps d’Auschwitz-Birkenau.

Séance publique avec réservation obligatoire auprès de la mairie.

