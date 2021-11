Saint-Gaudens Saint-Gaudens Haute-Garonne, Saint-Gaudens RENCONTRE AVEC LES RÉALISATEURS DU FILM DOCUMENTAIRE « AZF » Saint-Gaudens Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

RENCONTRE AVEC LES RÉALISATEURS DU FILM DOCUMENTAIRE « AZF »
2 décembre 2021
Rue de l'Indépendance CINEMA LE REGENT
Saint-Gaudens

2021-12-02 18:00:00

Saint-Gaudens Haute-Garonne Saint-Gaudens 6.5 EUR Construit comme un polar intime, le film interroge aussi sur les enjeux contemporains, ceux du XXIe siècle : la place de l’industrie en zone urbaine (Lubrizol, Beyrouth…), le respect de l’environnement et du cadre de vie, la sécurité au travail, la recherche de la vérité (fake news, complotisme…). PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION AVEC LES RÉALISATEURS

Projection du film documentaire AZF. Le film nous plonge au cœur de la plus grande catastrophe industrielle en France. Vingt ans après l'explosion qui a tué son père, une jeune femme revient sur les lieux de la catastrophe pour affronter son traumatisme.
+33 5 62 00 81 57
http://www.cineregent.fr/

En partenariat avec Nature Comminges et le collectif Zéro Pesticide, Zéro déchet en Comminges
Pass sanitaire
Cinéma Le Régent

Rue de l'Indépendance CINEMA LE REGENT
Saint-Gaudens

