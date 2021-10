Paris Église Saint-Gervais,Paris Paris Rencontre avec le Rabbin Philippe Haddad Église Saint-Gervais,Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

### Les Fraternités monastiques de Jérusalem ### et l’association « Au vent des rencontres » ### vous invitent à une rencontre ### avec le Rabbin Philippe Haddad Attendre le Messie —————— ou attendre son retour : ———————— que reste-t-il à accomplir ? —————————- **Dimanche 5 Décembre à 16h30 à l’Église St-Gervais,** **13, rue des Barres, 75004 Paris** Le christianisme est né à l’intérieur du judaïsme. Impossible de le comprendre en vérité sans lien avec celui-ci. En dialoguant avec les Juifs, c’est notre identité chrétienne que nous retrouvons comme jaillissant de source. Venez faire l’expérience. **Exposé • réponse aux questions • dédicaces de livres** **Vêpres à 18h30** Libre participation aux frais **Le Rabbin Philippe Haddad** officie à la Synagogue de la rue Copernic de l’Union libérale israélite de France (ULIF). Il est très engagé dans le dialogue avec les Églises. Il a été enseignant au Beth Halimoud du Centre communautaire de Paris, au MJLF, et enseigne désormais au Collège des Bernardins de Paris. Auteur de plusieurs ouvrages sur le judaïsme ou dans le ce cadre du dialogue interreligieux, il appartient à la mouvance du judaïsme en mouvement J.E.M. Attendre le Messie ou attendre son retour : que reste-t-il à accomplir ? Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

