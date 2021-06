Englos Médiathèque Englos, Nord Rencontre avec l’auteur de romans policiers : Christophe Arneau Médiathèque Englos Catégories d’évènement: Englos

Rencontre avec l'auteur de romans policiers : Christophe Arneau Médiathèque, 18 juin 2021, Englos.

Médiathèque, le vendredi 18 juin à 19:30 sur inscription

Venez échanger avec l’auteur de romans policiers autour d’un apéro littéraire et convivial. Dédicaces et ventes de livres sur place ! Médiathèque englos Englos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T19:30:00 2021-06-18T22:00:00

