Rencontre avec l’artiste d’Amplitudes : Albane Roux Le Bugue, 3 septembre 2021, Le Bugue. Rencontre avec l’artiste d’Amplitudes : Albane Roux 2021-09-03 18:00:00 – 2021-09-04 Galerie d’art Le Septième Atelier 14 rue de la République

Le Bugue Dordogne À l’occasion de l’exposition “Amplitudes” au Septième Atelier (Le Bugue), venez à la rencontre de l’artiste Albane Roux pour un moment d’échange et de convivialité le weekend du 3 et 4 septembre à 18h. Accès libre À l’occasion de l’exposition “Amplitudes” au Septième Atelier (Le Bugue), venez à la rencontre de l’artiste Albane Roux pour un moment d’échange et de convivialité le weekend du 3 et 4 septembre à 18h. Accès libre +33 6 60 09 91 42 À l’occasion de l’exposition “Amplitudes” au Septième Atelier (Le Bugue), venez à la rencontre de l’artiste Albane Roux pour un moment d’échange et de convivialité le weekend du 3 et 4 septembre à 18h. Accès libre ©Albane Roux dernière mise à jour : 2021-08-21 par

