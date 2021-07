Rencontre avec la danse basque saint-jean-de-luz, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Saint-Jean-de-Luz.

Rencontre avec la danse basque

du mercredi 28 juillet au mercredi 25 août à saint-jean-de-luz

Laissez-vous entrainer par cette visite inédite mêlant histoire et danse basque… Loin des images folkloriques, la danse basque est indissociable de la culture locale et de l’identité de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. Au sein de lieux emblématiques, des danses d’honneur aux danses de festivités, notre guide-conférencière et les danseurs de l’association Begiraleak vous révéleront quelques clés de compréhension de cette discipline artistique incontournable au Pays basque. Mercredis 7 et 28 juillet Mercredis 4, 18 et 25 août À 15h00

Tarif : 10€ – Δ Inscription préalable obligatoire auprès des offices de tourisme Nombre de places limité – 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56 – Gratuit moins de 16 ans

Visite guidée

saint-jean-de-luz saint-jean-de-luz Saint-Jean-de-Luz Chantaco Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T15:00:00 2021-07-28T16:30:00;2021-08-04T15:00:00 2021-08-04T16:30:00;2021-08-18T15:00:00 2021-08-18T16:30:00;2021-08-25T15:00:00 2021-08-25T16:30:00