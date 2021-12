Saint-Pair-sur-Mer Médiathèque municipale de Saint-Pair-sur-Mer Manche, Saint-Pair-sur-Mer Rencontre avec Julie Wolkenstein, lauréate 2020 du prix littéraire du Cotentin Médiathèque municipale de Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

En partenariat avec la médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer, la bibliothèque départemantale de la Manche propose une rencontre avec Julie Wolkenstein, lauréate du prix littéraire du Cotentin 2020 pour son roman « Et toujours en été » qui se déroule dans sa maison de Saint-Pair-sur-Mer et prend la forme originale d’un escape game. Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces. Evènement à retrouver également sur [https://biblio.manche.fr/](https://biblio.manche.fr/) La Bibliothèque départementale de la Manche propose une rencontre avec Julie Wolkenstein, lauréate du prix littéraire du Cotentin 2020 Médiathèque municipale de Saint-Pair-sur-Mer 40 place de la gare 50380 Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche

