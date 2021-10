Rencontre avec Jean-Paul Ginestet Pavillon Blanc Henri-Molina, 16 octobre 2021, Colomiers.

RENCONTRE AUTEUR | JEAN-PAUL GINESTET table ronde en présence de personnalités du club Samedi 16 octobre à 16h En janvier 2021, paraît « COLOMIERS RUGBY un peu plus qu’un club », livre écrit par Jean-Paul Ginestet, qui retrace l’histoire du club de 1963 à 2020, en replongeant les lecteurs au cœur des temps forts de l’équipe à la colombe, et de la ville. Venez découvrir ou redécouvrir cette belle aventure collective, de passionnés qui partagent depuis plus de 57 ans des valeurs humaines de ce sport de luttes épiques sur le terrain, mais toujours amicales à la fin des matches. Ensemble, en présence d’acteurs de cette belle épopée, transformons l’essai, en renouant avec l’histoire de l’USC ! Entrée libre | Tout public | Pavillon blanc Henri Molina Le port du masque grand public est obligatoire dans l’ensemble du Pavillon Blanc Henri Molina. La présentation du passe sanitaire avec un QR code valide est obligatoire pour les publics de 18 ans et plus depuis le 21 juillet 2021, et pour les publics de 12 ans et plus à compter du 30 septembre 2021. Par ailleurs, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public à qui il sera demandé de systématiquement se laver les mains avant d’entrer. La programmation des actions est soumise à l’évolution du contexte sanitaire et des consignes édictées par le gouvernement. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites www.ville-colomiers.fr et www.pavillonblanc-colomiers.fr pour retrouver les informations mises à jour régulièrement. **Détails sur le lieu**: Pavillon blanc Henri-Molina

