Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Rencontre avec Jean-Paul Ginestet Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Rencontre avec Jean-Paul Ginestet Mairie de Colomiers, 16 octobre 2021, Colomiers. Rencontre avec Jean-Paul Ginestet

Mairie de Colomiers, le samedi 16 octobre à 16:00

RENCONTRE AUTEUR | JEAN-PAUL GINESTET table ronde en présence de personnalités du club Samedi 16 octobre à 16h En janvier 2021, paraît « COLOMIERS RUGBY un peu plus qu’un club », livre écrit par Jean-Paul Ginestet, qui retrace l’histoire du club de 1963 à 2020, en replongeant les lecteurs au cœur des temps forts de l’équipe à la colombe, et de la ville. Venez découvrir ou redécouvrir cette belle aventure collective, de passionnés qui partagent depuis plus de 57 ans des valeurs humaines de ce sport de luttes épiques sur le terrain, mais toujours amicales à la fin des matches. Ensemble, en présence d’acteurs de cette belle épopée, transformons l’essai, en renouant avec l’histoire de l’USC ! Entrée libre | Tout public | Pavillon blanc Henri Molina RENCONTRE AUTEUR | JEAN-PAUL GINESTET table ronde en présence de personnalités du club Samedi 16 octobre à 16h En janvier 2021, paraît « COLOMIERS RUGBY un peu plus qu’un club », livre écrit par Je Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T16:00:00 2021-10-16T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers