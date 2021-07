Rencontre avec Ghislaine Huon, historienne de l’art et spécialiste de l’œuvre de Claude Huart Fouesnant, 6 août 2021, Fouesnant.

Rencontre avec Ghislaine Huon, historienne de l’art et spécialiste de l’œuvre de Claude Huart 2021-08-06 – 2021-08-06 l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère Fouesnant

Dans le cadre de Morsure, exposition consacrée à l’estampe contemporaine à l’Archipel, pôle d’action culturelle de Fouesnant.

Ami des poètes et des écrivains (Glenmor et Grall pour ne citer qu’eux), fondateur de l’école des beaux-arts de Lorient, le peintre et graveur Claude Huart est considéré comme une référence de la gravure sur bois en Bretagne. Sa rencontre avec cette technique se fait à Epinal, alors qu’il effectue ses classes militaires, et qu’il en découvre les fameuses images imprimées. Très tôt, c’est vers le paysage en couleurs qu’il se tourne en utilisant le procédé « à bois perdu » (l’artiste n’utilise qu’une seule plaque qu’il creuse petit à petit). En noir et blanc ou en couleurs, les œuvres exposées sont autant de facettes d’un artiste amoureux de la lumière, de la nature et des voyages.

Au cours de cette rencontre, Ghislaine Huon présentera l’œuvre gravée de l’artiste Claude Huart, auquel elle a consacré deux ouvrages et s’entretiendra avec le public intéressé par le travail et la vie de cet artiste.

contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/

