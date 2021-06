Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Frédéric Beigbeder & Nicolas Espitalier Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Venez rencontrer Frédéric Beigbeder et Nicolas Espitalier à l’occasion de la sortie de leurs ouvrages respectifs « Bibliothèque de survie » (Éditions de l’Observatoire) et « Vertige coquelicot » (Éditions Herodios). >>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre de Frédéric Beigbeder : [https://cutt.ly/QnfeRWl](https://cutt.ly/QnfeRWl) « Une sélection commentée de cinquante chefs-d’oeuvre littéraires que l’auteur juge essentiels à sa survie personnelle, constituée de grands classiques, d’oeuvres contemporaines ou encore d’ouvrages d’écrivains méconnus ou sous-estimés. Un manifeste en faveur de la littérature sous la forme d’une déclaration d’amour à ses oeuvres fétiches. » ©Electre 2021 >>> Retrouvez le livre de Nicolas Espitalier : [https://cutt.ly/InfebAe](https://cutt.ly/InfebAe) « Courtes chroniques sur le temps qui passe, dans lesquelles l’auteur cite les choses importantes de l’existence, telles que les parkings souterrains, le mal de dos ou les paires de cerises dont on fait des boucles d’oreilles. » ©Electre 2021 Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles (jauge limitée à 97 personnes). L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Venez rencontrer Frédéric Beigbeder et Nicolas Espitalier à l’occasion de la sortie de leurs ouvrages respectifs « Bibliothèque de survie » et « Vertige coquelicot » Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T18:00:00 2021-06-17T19:30:00

