Rencontre avec Émilie Aubry Station Ausone, 3 décembre 2021, Bordeaux.

>>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/oTWZGhN](https://cutt.ly/oTWZGhN) >>> Rendez-vous à la Station Ausone. “Atlas géopolitique tiré de l’émission du même nom pour comprendre les problèmes du monde contemporain dans l’espace et le temps. 28 zooms sur des points précis du globe et des infographies illustrent les mutations géostratégiques dues à la pandémie de Covid-19, le basculement du leadership de l’Occident vers l’Orient, la révolution numérique et les nouvelles guerres hybrides.” ©Electre2021 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires. Crédit photo ©F. Boukla

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Émilie Aubry à l’occasion de la sortie de « Le dessous des cartes : le monde mis à nu » aux éditions Tallandier et Arte.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



