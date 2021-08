Issy-les-Moulineaux Maison de Corentin Celton Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Rencontre Allaitement Maternel A3N Maison de Corentin Celton Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Rencontre Allaitement Maternel A3N Maison de Corentin Celton, 28 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Rencontre Allaitement Maternel A3N

Maison de Corentin Celton, le mardi 28 septembre à 10:00

Information, préparation et soutien de votre allaitement, pour futurs et nouveaux parents avec bébés. Sur réservation auprès d’A3N. Agenda et réservations en ligne sur : [www.a3n.org](http://www.a3n.org)

Sur réservation auprès d’A3N

avec Margaret Dickason-Clar, Consultante en lactation IBCLC Maison de Corentin Celton 10 rue Henri Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Maison de Corentin Celton Adresse 10 rue Henri Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Maison de Corentin Celton Issy-les-Moulineaux