Initiation au « TRAVERSEZ LES PYRENEES » Avec Christine Nogues, créatrice de ce jeu de société, redécouvrez les Pyrénées en vous amusant en famille et/ou entre amis. Puis, rencontre avec Virginie Lloyd. Celle-ci a remporté le Prix Francis Jammes du Salon, à l’unanimité du Jury.

+33 5 62 37 54 58

