Remp’Arts Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Remp’Arts Bayonne, 13 août 2022, Bayonne. Remp’Arts Bayonne

2022-08-13 10:00:00 – 2022-08-13 19:00:00

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Exposition à ciel ouvert avec animations et restauration organisée par la Galerie des Corsaires… Le concept étant de faire sortir l’art des galeries afin de le présenter au public, en toute liberté et tout étant accessible à tous. Exposition à ciel ouvert avec animations et restauration organisée par la Galerie des Corsaires… Le concept étant de faire sortir l’art des galeries afin de le présenter au public, en toute liberté et tout étant accessible à tous. +33 6 46 46 79 91 Exposition à ciel ouvert avec animations et restauration organisée par la Galerie des Corsaires… Le concept étant de faire sortir l’art des galeries afin de le présenter au public, en toute liberté et tout étant accessible à tous. ©Remp’arts

Bayonne

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Ville Bayonne lieuville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Remp’Arts Bayonne 2022-08-13 was last modified: by Remp’Arts Bayonne Bayonne 13 août 2022 Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques