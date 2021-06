Berrac Église Sainte-Marie-Madeleine Berrac, Gers Relique d’espace sacré Église Sainte-Marie-Madeleine Berrac Catégories d’évènement: Berrac

Visite commentée de l’église Les visiteurs arrivant au hameau de Rignac (Attention ! Ne pas aller au village de Pouy-Roquelaure) découvrent d’abord l’église par le chemin communal qui présente sa façade sud. Ils accèdent ensuite par le côté ouest qui offre une vision du promontoire sur lequel l’édifice est construit et permet d’observer les contreforts. Puis, ils entrent par le porche et sont accueillis pour une visite commentée par les artistes propriétaires du lieu, avec notamment le récit illustré de sa restauration et la découverte des œuvres d’art qu’elle abrite. [[http://www.crivelli.fr/](http://www.crivelli.fr/)](http://www.crivelli.fr/) Présentation du chantier de restauration de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Rignac. Église Sainte-Marie-Madeleine Hameau de Rignac D36 32480 Pouy-Roquelaure Berrac Gers

