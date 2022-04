Relax au Tripot ! – Paroles Paroles Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur Calvados Par l’école de musique Erik Satie & Les Z’Ateliers de la Tête de bois

Rencontre des arts et ateliers bien-être. Ecouter Debussy, Ravel, Satie, se décentrer, se recentrer, se relaxer, méditer, s’initier à l’aquarelle et prendre le temps de musarder… Comment résister à l’appel du chant de l’eau ? Instants suspendus : Concert de piano, ateliers peinture, relaxation, training théâtral, soins bien être Au programme : 10h/13h : enfants de l’école de de musique et 14h00/16h : ouvert à tous – ateliers aquarelle sur inscription Lieu : Honfleur – Jardin du Tripot (Grand grenier à sel en cas d’intempéries) Par l’école de musique Erik Satie & Les Z’Ateliers de la Tête de bois

