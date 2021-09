Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Reine Sammut fait son MIDI aux arènes Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Reine Sammut fait son MIDI aux arènes Arles, 2 octobre 2021, Arles. Reine Sammut fait son MIDI aux arènes 2021-10-02 12:00:00 12:00:00 – 2021-10-02 L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes

Arles Bouches-du-Rhône Arles 35 45 Ce repas a pour menu « de Tunis à Trapani en passant par les Alpilles ». Couscous au mulet de pleine mer, cassata sicilienne. Reine Sammut fait son MIDI aux arènes, dans le cadre d’Eté indien(s) le samedi 2 octobre 2021 à midi. ot-arles@arlestourisme.com +33 4 90 18 41 20 http://www.arlestourisme.com/ Ce repas a pour menu « de Tunis à Trapani en passant par les Alpilles ». Couscous au mulet de pleine mer, cassata sicilienne. dernière mise à jour : 2021-09-20 par Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Arles

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse L' Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Ville Arles lieuville 43.67795#4.63161