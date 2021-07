régis huby quintet LE TRITON, 20 novembre 2021-20 novembre 2021, Les Lilas.

régis huby quintet

LE TRITON, le samedi 20 novembre à 20:30

Ces regards que l’on pose sur les choses et les lieux… Leurs impacts émotionnels, leurs traces laissées en nous, tels des balises qui définissent en partie notre histoire, et qui déterminent bien souvent nos chemins et gestes futurs. Ces sons, ces lumières qui en une fraction de seconde nous font voyager dans nos propres espaces temps et nous ramènent parfois de manière quasi tactile à des moments qui pouvaient nous sembler perdus. Ces terres, qui dès qu’on les foule nous font vibrer comme aucune autre. Ces mondes intérieurs cachés, privés, presque secrets… Ces douces solitudes que l’on souhaiterait pouvoir partager… Nos musiques intérieures.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

INNER HIDDEN LANDS

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T22:00:00