Thalassa Dinard et le Yacht Club de Dinard, organisent le samedi 31 juillet et le dimanche 1er août face à la terrasse, la 3ème Régate Thalassa YCD. La régate sera régie par les règles telles que définies dans les règles de course à la voile 2021-2024. Cette course est ouverte à tous les voiliers quillards et habitables, en règle avec leur autorité nationale de catégorie de conception norme CE, ou pour les bateaux de conception antérieure à cette norme, homologables au minimum en 5ème catégorie de navigation ou équivalent. Les bateaux admissibles peuvent s'inscrire en complétant le formulaire d'inscription disponible au yacht club de Dinard au plus tard le Vendredi 30 Juillet 2021, avant 18h. Les concurrents (chaque membre de l'équipage) doivent être titulaires d'une licence FFV 2021 compétition ou d'une licence adhésion avec certificat médical de non contre-indication à la pratique de la compétition. Les mineurs devront disposer d'une autorisation parentale. Le départ de la course sera annoncé par un signal d'avertissement à 11h en baie de Saint-Enogat, devant la Thalassa. Samedi 31 juillet 2021 – 11h00 – Terrasse de la Thalassa

