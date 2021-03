Mesquer Pointe du Toul Ru Loire-Atlantique, Mesquer Régate Estivale Pointe du Toul Ru Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Régate Estivale Pointe du Toul Ru, 8 août 2021-8 août 2021, Mesquer. Régate Estivale

Pointe du Toul Ru, le dimanche 8 août à 09:00

Régate estivale Mesquer Quimiac.

ouvert à tous, à partir de 12 ans.

Catamarans, dériveurs solos et/ou équipage.

inscription le samedi 7 août, après-midi.

[https://npb.asso.fr/site/avis-de-courses/](http://npb.asso.fr/site/avis-de-courses/) Régate estivale Mesquer Quimiac. ouvert à tous, à partir de 12 ans. Catamarans, dériveurs solos et/ou équipage. inscription le samedi 7 août, après-midi. https://npb.asso.fr/site/avis-de-cours… Pointe du Toul Ru Chemin du Bourlandais 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T09:00:00 2021-08-08T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Pointe du Toul Ru Adresse Chemin du Bourlandais 44420 Mesquer Ville Mesquer