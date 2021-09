Chevreuse Maison des associations Chevreuse, Yvelines Regards sur l’habitat Maison des associations Chevreuse Catégories d’évènement: Chevreuse

**Balade commentée à Chevreuse** Depuis le centre bourg jusqu’au quartier Saint-Lubin, venez découvrir les manières d’habiter au fil des siècles. De la plus ancienne maison de Chevreus, datant du 15ème siècle, jusqu’aux immeubles plus récents, en passant par les villas typiques du 19ème siècle, nous observerons les matériaux, formes et décors traditionnels, mais aussi les rénovations et constructions répondant aux exigences environnementales d’aujourd’hui. Distance : 3km – Durée : 2h

Sur inscription

2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T12:00:00

