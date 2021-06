REFUGEE FOOD FESTIVAL Lavérune, 29 juin 2021-29 juin 2021, Lavérune.

REFUGEE FOOD FESTIVAL 2021-06-29 – 2021-07-03

Lavérune 34880 Lavérune

Lutter contre les préjugés, permettre l’insertion professionnelle des réfugiés dans un secteur bouleversé par la crise sanitaire, et rassembler (enfin !) autour de la table, tels sont les engagements de ce festival gourmand et solidaire qui se tiendra pour la première fois à Montpellier !

La recette? Du 29 juin au 3 juillet prochain, 4 adresses montpelliéraines et sétoises engagées partageront leurs fourneaux avec 6 cuisiniers réfugiés en France pour créer ensemble des menus inédits, et partager saveurs et savoir-faire. La carte de ces restaurants s’enrichira de plats irakiens, vénézuéliens, afghans ou encore érythréens.

Un geste fort pour des restaurateurs qui rallument à peine leurs fourneaux.

Au programme:

MARDI 29 JUIN

PRAIRIE MIMOSA

Dîner – Cuisine vénézuélienne par Danyella ANDARA PACHECO

Réservations : 07 86 64 84 93

MERCREDI 30 JUIN

DOMAINE DE BIAR

Dîner – Cuisine Irakienne par Noor KISKO

Réservations : 04 12 04 18 06

Formule entre 40€ et 50€

JEUDI 1ER JUILLET

LA HALLE TROPISME

Dîner – Cuisine afghane par Shabir CHANGAZY et Majid HUSSAINY

VENDREDI 2 JUILLET

LA BRASSERIE VAUBAN

Dîner – Cuisine afghane par Khodabakhash PANAY

Réservations : 09 62 67 93 62

SAMEDI 3 JUILLET

LA HALLE TROPISME

Dîner – Cuisine érythréenne par Girmay BERHE

13,5€ pour une assiette complète

Réservations directement auprès des restaurants, places limitées dans le respect des mesures sanitaires.

montpellier@reugeefoodfestival.com https://refugee-food.org/

