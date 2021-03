Genève Autre lieu Genève Refugee Food Festival Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Refugee Food Festival Autre lieu, 20 juin 2021-20 juin 2021, Genève. Refugee Food Festival

Autre lieu, le dimanche 20 juin à 00:00

Initié par l’association Food Sweet Food, le Refugee Food Festival revient à Genève en juin 2021, à l’occasion de la Journée Mondiale des réfugiés, et simultanément dans 10 villes françaises. Le concept est simple : plusieurs restaurants genevois confieront leurs cuisines à des chef·fes réfugié·es et créeront ensemble des menus inédits mettant à l’honneur la cuisine du chef invité. Carte blanche ou menu à quatre mains avec des chef·fes résident·es, chaque collaboration sera l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs et adresses engagées où il fait bon manger. En plus de sensibiliser le grand public à la question des réfugié·es, le festival entend être un tremplin dans l’insertion socioprofessionnelle des cuisinières et cuisiniers participants. Une demi-douzaine de personnes issues de la migration pourront bénéficier de ce coup de pouce. L’édition genevoise est organisée avec le soutien de l’Hospice général et en collaboration avec le service Agenda 21 de la Ville de Genève. Les dates exactes seront bientôt annoncées. Le Refugee Food Festival revient à Genève en juin 2021 Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T00:00:00 2021-06-20T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève