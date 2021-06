REDSHIFT + YN Maison Folie Hospice d’Havré, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Tourcoing.

REDSHIFT + YN

Maison Folie Hospice d’Havré, le vendredi 2 juillet à 20:00

Comme chaque année depuis sa première édition en 2006, le festival Tour de Chauffe vient clore le dispositif d’accompagnement artistique eurométropolitain, dont ont bénéficié 10 groupes et artistes de musiques actuelles en 2020. Cette 15ème édition met à l’honneur la scène régionale, aussi effervescente qu’éclectique. Les 10 lauréats partageront ainsi l’affiche avec les formations les plus en vue de la métropole lilloise… Happy 15ème édition Tour de Chauffe ! ▶ Redshift (sélection TDC 2020) : Redshift est un groupe tournaisien officiellement lancé en 2017 mais qui oeuvre dans l’ombre de la scène Hip-Hop depuis beaucoup plus longtemps. Composé de trois rappeurs, Theolistic, Zorro et Milo, et de deux beatmakers, Nota Bene et Ce2lo, le groupe belge se veut très éclectique dans son style et ses influences et ne revendique qu’une seule chose… Le XTRM. >>> [[https://www.facebook.com/REDSHIFTc](https://www.facebook.com/REDSHIFTc)](https://www.facebook.com/REDSHIFTc) ▶ YN : YN c’est une voix grave, une batterie percussive, sur fond de samples et loops. YN c’est un nouveau souffle dans le paysage hip hop, un retour à l’essence même du mot RAP (rythm and poetry). YN c’est de la poésie en français, engagée et parfois sombre. YN c’est le symbole du YottaNewton, la plus haute unité dans l’échelle de mesure de la force. YN c’est la rencontre de deux énergies voraces, pour un son puissant, frénétique et viscéral. YN c’est l’urbain au service du tribal. Et c’est aussi l’inverse. YN c’est l’alliance de leurs initiales. YN c’est Yann Forleo et N.Zaki Forbon. C’est tout ça, YN. Et bien plus en live ! >>> [[https://www.facebook.com/YottaNewtonRap/](https://www.facebook.com/YottaNewtonRap/)](https://www.facebook.com/YottaNewtonRap/)

Gratuit sur réservation

Festival Tour de Chauffe #15

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



