REDONNER L'AVANTAGE AUX DÉMOCRATIES Collège des Bernardins, 28 septembre 2021, Paris.

Collège des Bernardins, le mardi 28 septembre à 20:00

Dans le cadre d’un Mardi des Bernardins, soirée autour de la sortie de la dernière publication du Forum des Bernardins : « Redonner l’avantage aux démocraties ; le défi de la réinvention permanente » aux éditions Hermann, sous la direction de Anne Levade, Alain Christnacht, Louis Manaranche et Michel Davy de Virville. Le refus de laisser s’instaurer un pouvoir sans partage crée une fragilité dans laquelle réside, paradoxalement, la force véritable des démocraties. Convaincu que ce modèle demeure un précieux héritage pour toutes les nations mais inquiet des risques qu’elles encourent aujourd’hui, le Forum des Bernardins a engagé une réflexion sur les formes d’un investissement démocratique renouvelé comme sur sa nécessité. Comment raviver la force de la démocratie sans compromettre ce qui fait sa légitimité ? Comment lui redonner l’avantage alors qu’elle est bousculée, voire remise en cause, dans bien des parties du monde ? Son dynamisme réside dans sa capacité à corriger ses excès. Mais qui gardera les gardiens ? Cependant la démocratie n’est pas seulement un mode de gouvernement. Elle est aussi une articulation vivante entre un peuple de citoyens, des institutions et une sagesse collective. Elle donne à la nation un visage fragile pour lequel se battre et qui mérite d’être aimé. Pour que les générations futures puissent en hériter à leur tour, le véritable investissement attendu aujourd’hui doit dès à présent nous porter à consolider la nation comme peuple de citoyens, repenser l’État en articulant cohérence et co-construction, penser la démocratie à l’aune du court et du long terme et redonner de la visibilité à l’efficacité du libéralisme. Le débat est animé par Sadek Beloucif, président du conseil d’orientation à la Fondation de l’islam de France. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/redonner-lavantage-aux-democraties

