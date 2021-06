Noisy-le-Sec Quartier du Londeau Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis Recycle ton plastique ! Quartier du Londeau Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis

Recycle ton plastique ! Quartier du Londeau, 16 juin 2021-16 juin 2021, Noisy-le-Sec.

du mercredi 16 juin au samedi 19 juin à Quartier du Londeau

Dans le cadre du Festival Regard 93 et de la semaine des HLM, le looplab sera sur le quartier du Londeau pour un nouvel atelier de recyclage des déchets plastiques. En partenariat avec Est Ensemble et le bailleur Logirep, nous allons accompagner les jeunes du quartier dans la transformation de leurs déchets plastiques en nouvel objet, pour vivre l’expérience de la seconde vie ! Un atelier de sensibilisation aux gestes de tri en réalité virtuelle accompagnera également l’atelier le Vendredi, pour plonger les habitants en immersion dans un véritable centre de tri !

Entrée Libre

Le Looplab est un fablab itinérant qui permet de recycler tes déchets plastiques en objet individuel ou en mobilier urbain. Quartier du Londeau Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-16T14:30:00 2021-06-16T18:00:00;2021-06-17T16:30:00 2021-06-17T19:30:00;2021-06-18T16:30:00 2021-06-18T19:30:00;2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T18:00:00

