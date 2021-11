Le Bourget-du-Lac Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac, Savoie Recrutez : Job Dating le 30 novembre ! Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac Catégories d’évènement: Le Bourget-du-Lac

Après une formation intensive de 6 mois, les apprenants sont prêts à partir en décembre pour 12 mois d’alternance ! Rendez-vous le 30 novembre de 17h à 18h30 Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac, 19 bd Mer Caspienne La date du 30 novembre ne vous convient pas ? Venez rencontrer les apprenants et présenter votre entreprise au cours d’un petit déjeuner impromptu, entre le 16 novembre et le 2 décembre. Contactez [patricia.roussin@le-campus-numerique.fr](mailto:patricia.roussin@le-campus-numerique.fr) ou 06 72 80 63 18 pour caler un créneau.

Inscription gratuite obligatoire

