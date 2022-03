Récital “Tant d’amours” Montlouis-sur-Loire, 27 mars 2022, Montlouis-sur-Loire. Récital “Tant d’amours” Montlouis-sur-Loire

2022-03-27 16:00:00 – 2022-03-27 17:20:00

Assistez à un instant d'art avec un concert en compagnie de Sébastien Droy, Sophie Marin-Degor et Xavier-Charles Catta. Au programme : Schumann, Bordes, Verdi … Un verre de Montlouis sera offert – Rencontre avec les artistes à l'issue du concert. Un contrôle des pass sanitaire sera effectué à l'entrée. Sur réservation, places imitées.

Montlouis-sur-Loire

