Séniergues

Église Saint-Martin, le vendredi 17 septembre à 20:30

Récital musical autour de l’œuvre de Charles Gounod. Par deux artistes musiciens et chanteurs lyriques de la formation La Sportelle ancrée au Festival de Rocamadour. Laetitia Corcelle soprano et directrice de cette formation musicale et Emmeran Rolin titulaire de l’orgue de la Basilique de Rocamadour.

Tarif en cours d’élaboration : 5€ à 8€ . 50 a 80 places selon restrictions sanitaires en cours en septembre 2021

Récital musical autour de l'œuvre de Charles Gounod. Église Saint-Martin Le Bourg, 46240 Séniergues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:00:00

