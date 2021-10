Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil Côte-d'Or, Précy-sous-Thil Récital lyrique Précy-sous-Thil Précy-sous-Thil Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Précy-sous-Thil

Récital lyrique Précy-sous-Thil, 30 octobre 2021, Précy-sous-Thil. Récital lyrique 2021-10-30 17:30:00 – 2021-10-30

Précy-sous-Thil Côte-d’Or Précy-sous-Thil Concert de chant lyrique de Catherine GASSE qui a remporté son récital lors du stage de l’Académie de Thil en août 2021. Avec la participation de Lucile STEUNOU au piano et sous la direction artistique d’Anne-Marie BLANZAT.

17h30 – Salle Sainte-Auxile

Entrée : 5€ (billetterie sur place)

Infos : 03 80 97 05 96 +33 3 80 97 05 96 Concert de chant lyrique de Catherine GASSE qui a remporté son récital lors du stage de l’Académie de Thil en août 2021. Avec la participation de Lucile STEUNOU au piano et sous la direction artistique d’Anne-Marie BLANZAT.

17h30 – Salle Sainte-Auxile

Entrée : 5€ (billetterie sur place)

Infos : 03 80 97 05 96 dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Précy-sous-Thil Autres Lieu Précy-sous-Thil Adresse Ville Précy-sous-Thil lieuville 47.38599#4.31023