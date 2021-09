Récital La Fraîcheur et le Feu Palais de l’Athénée, 14 octobre 2021, Genève.

Récital La Fraîcheur et le Feu

Palais de l’Athénée, le jeudi 14 octobre à 19:00

La personnalité exceptionnelle de la célèbre cantatrice, pianiste et compositrice **Pauline Viardot** (1821-1910) sera le fil rouge de ce récital, proposé par l’association [Lied & Mélodie](https://www.liedetmelodie.org/2021/09/recital-2021-10-14-01/), qui se présente comme un élégant hommage à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. Élève de Franz Liszt, amie du couple Schumann – Robert lui dédia son _Liederkreis_ opus 24 et elle entretiendra une longue correspondance avec Clara –, Pauline était issue de la grande dynastie Garcia, maîtres de belcanto de père en fils pendant deux siècles. Les Lieder de _Mignon_ de **Robert Schumann**, quatre lieder de **Liszt** et quatre mélodies de **Viardot** composeront cette première partie. Après l’entracte, des mélodies du jeune **Gabriel Fauré**, dont le talent de mélodiste fut encouragé par Pauline Viardot, ainsi que les _Quatre mélodies de jeunesse_ d’**Henri Dutilleux** et le cycle _La fraîcheur et le feu_ de **Francis Poulenc**, nous amèneront aux héritiers français du genre. La musicologue **Nancy Rieben**, chargée d’enseignement à l’Université de Genève et professeure d’histoire de la musique à la HEM, présentera les œuvres de cette soirée.

CHF 30.- / CHF 25.- (AVS et chômeurs) / 15.- (étudiants et moins de 20 ans)

Palais de l'Athénée Rue de l'Athénée 2, 1205 Genève



2021-10-14T19:00:00 2021-10-14T21:30:00