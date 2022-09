Récital du titulaire albert Théophile SCHREIBER Wasselonne Wasselonne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin L’Association des amis de l’Orgue Silbermann de Wasselonne propose : Récitial du titulaire Albert Théophile SCHREIBER 17h – 18h : Conférence sur le Journal de Voyage en Saxe, 1741 de Jean+André Silbermann 18h – 18h30 : Récital d’orgue : ≈ìuvres de J.S BACH et Gottfried Homilius. Eglise protestante de Wasselonne le dimanche 2 octobre 2022 à 17H. Entrée libre – plateau. +33 6 82 25 32 90 Wasselonne

