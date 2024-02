Visite guidée de Hunspach Hunspach, jeudi 9 mai 2024.

Visite guidée du village à la découverte de l’histoire et des traditions de Hunspach, un coin authentique en Alsace du Nord !

Venez découvrir l’authentique village de Hunspach, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » et élu Village Préféré des français en 2020, autour d’une visite guidée. Déambulez dans les ruelles avec un.e guide passionné.e afin d’en apprendre davantage sur l’histoire et les traditions de ce coin d’Alsace du Nord où le temps semble s’être arrêté. À la fin de votre balade, vous serez incollable sur les symboles inscrits sur les façades de ces magnifiques maisons à colombages.

Visites possibles sur demande en français, allemand, anglais, espagnol et russe tout au long de l’année.0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 17:00:00

fin : 2024-08-29 18:30:00

74 rue Principale

Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est assohistoire.hunspach@gmail.com

