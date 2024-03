Visite guidée du cimetière Hunspach, jeudi 9 mai 2024.

Découverte de la symbolique des stèles et monuments funéraires du 19ème siècle ainsi que des rites funéraires du 18ème siècle à nos jours au travers du cimetière du village.

Connaissez-vous les rites et coutumes funéraires des siècles derniers ? L’association d’Histoire de Hunspach vous guide à la découverte de la symbolique des stèles et monuments funéraires du 19ème siècle ainsi que des rites funéraires du 18ème siècle à nos jours au travers du cimetière du village. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 14:30:00

fin : 2024-05-09

Rue des Vosges

Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est assohistoire.hunspach@gmail.com

