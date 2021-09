Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Récital d’orgue au profit de la rénovation de l’église Sainte-Madeleine à Tournus Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Récital d’orgue au profit de la rénovation de l’église Sainte-Madeleine à Tournus Tournus, 18 septembre 2021, Tournus. Récital d’orgue au profit de la rénovation de l’église Sainte-Madeleine à Tournus 2021-09-18 – 2021-09-18 abbaye Saint-Philibert Rue Gabriel Jeanton

Tournus Saône-et-Loire EUR Balade musicale

Gérard Goudet, organiste

Oeuvres de Couperin, Hanedel, Lefébure… +33 3 85 27 00 20 Balade musicale

Gérard Goudet, organiste

Oeuvres de Couperin, Hanedel, Lefébure… dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse abbaye Saint-Philibert Rue Gabriel Jeanton Ville Tournus lieuville 46.56539#4.9087