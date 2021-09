Tournus Abbaye Saint Philibert Saône-et-Loire, Tournus Récital d’orgue Abbaye Saint Philibert Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Abbaye Saint Philibert, le samedi 18 septembre à 18:00

Oeuvres de Couperin, Haendel, Lefébure….

Participation libre

“Balade musicale” avec Gérard Goudet, organiste. Abbaye Saint Philibert Place de l’Abbaye, 71700 Tournus Tournus Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00

