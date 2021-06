Garches Les Vallons de l'Ermitage Garches, Hauts-de-Seine Récital de poésies et musique Les Vallons de l’Ermitage Garches Catégories d’évènement: Garches

La Fontaine est né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry. Nous fêtons donc ses 400 ans cette année ! A cette occasion, Martine Boulart ouvre les portes de son Ermitage. Elle y convie des artistes : musiciens, comédiens, plasticiens… Les heureux visiteurs auront la chance d’admirer l’anamorphose pérenne de François Abélanet.

Nombre de places limité à 12 personnes sur réservation

Exposition d’œuvres en rapport avec Jean La Fontaine & interprétations de ses œuvres Les Vallons de l’Ermitage 23 rue Athime Rué 92380 Garches Garches Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T16:00:00 2021-07-03T17:15:00

