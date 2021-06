Paris Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Récital de Guitare Classique Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

le lundi 21 juin à Église Sainte-Marie des Batignolles

par Cyprien N’TSAÏ soliste international À 25 ans à peine il est déjà Lauréat de plus de 10 concours internationaux Japon, Espagne, France, Hongrie, Italie, Autriche, Allemagne, Pologne, Brésil, République Tchèque, Thaïlande … Pendant dix jours, en Avril dernier en plein confinement, le guitariste Cyprien N’Tsaï, a sillonné les sentiers de Provence accompagné d’un âne et de sa guitare. Comme l’avait fait à son époque en 1879 l’écrivain Robert Louis Stevenson. Cyprien nous contera à l’occasion de ce concert son épopée, interprétant des oeuvres incontournables de la guitare classique.

Participation libre aux frais

oeuvres de SOR, BACH, JOBIM, COSTE, LAPARRA, DEBUSSY … Église Sainte-Marie des Batignolles 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T16:00:00 2021-06-21T17:00:00;2021-06-21T20:00:00 2021-06-21T21:00:00

